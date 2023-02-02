Кадыров похвастался новыми «Уралами» для чеченцев в зоне СВО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с новыми грузовиками «Урал», которые были переданы для участвующих в боевых действиях на Украине чеченских подразделений. По его словам, Минобороны России укомплектовало каждое из транспортных средств зенитными установками «Шилка». Всего чеченским подразделениям было передано около 50 транспортных средств.

Это новые «Уралы», закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Министерство обороны России укомплектовало их 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка». Их скорострельность достигает 2000 выстрелов в минуту. С ними нашим бойцам не будут страшны ни «Леопарды», ни всякие там «Абрамсы». Каждое подразделение получит по два новых «Урала» с зенитными установками. Всего у наших подразделений будет свыше 50 подобных единиц, — написал Кадыров.

По его словам, он лично проверил надежность и боеспособность новой техники и в ближайшее время она поступит в распоряжение чеченских бойцов.

В начале января Кадыров сообщил, что в СВО приняли участие более 21 тысячи чеченских бойцов. Глава Чечни подчеркнул, что бойцы обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением, что «позволяет им эффективно нести службу».