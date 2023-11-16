Кадыров перечислил критерии «брата» Кадыров: в «Ахмате» братьями считают тех, кто не бросил и помог

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал в своем Telegram-канале кадры с бойцами «Ахмата» из зоны спецоперации, где военные оказывают помощь своему раненому сослуживцу. В посте под видео он объяснил, кого в рядах чеченских военнослужащих принято считать братом.

Мы называем братьями тех, кто в трудную минуту не бросил, не оставил, помог, рискуя самым дорогим. В «Ахмате» не может быть сослуживцев, только братья, и таков принцип службы в его рядах, таковы условия, — написал он.

Кадыров подчеркнул, что от ранения в зоне СВО никто не застрахован. Но даже в таком случае для военнослужащих важно сохранять самообладание и довериться «братьям по оружию», добавил глава Чечни.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что его подразделение наполовину укомплектовано этническими русскими. Он назвал их «чисто русскими пацанами, мужиками», которые едут в Чечню со всех концов России. Еще 25% участников «Ахмата» — чеченцы, а остальные принадлежат к другим национальностям.

Алаудинов подчеркнул, что за все время существования отряда в нем не было конфликтов по межнациональной или межрелигиозной причине. «Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства», — пояснил он.