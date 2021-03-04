Кадыров отреагировал на публикацию новых деталей убийства Немцова

https://static.news.ru/photo/982e5ba6-7d18-11eb-bf8a-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ложью публикацию «Медиазоны», в которой утверждается, что соучастники убийства политика Бориса Немцова звонили в день преступления депутату Адаму Делимханову и сенатору Сулейману Геремееву.

Я-то знаю, что по сути эти люди (журналисты, опубликовавшие материал. — NEWS.ru) — западные марионетки. Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также возмутился тем, что авторы в очередной раз привязали к неблаговидной истории чеченцев. По мнению Кадырова, за подобными публикациями стоят Запад и либеральные круги, целью которых является дискредитация чеченского народа и развал России. Чеченский лидер также не исключил участие Украины в этом деле.

Почему в этом деле так часто фигурирует Украина? Причём она появляется во всех самых важных эпизодах и событиях, связанных с преступлением. В ту ночь с Немцовым была его спутница — украинка. Пистолет, из которого стреляли, тоже, как сообщается, был завезён из Украины, убийца прятался там же. И по некоторым источникам, в той же стране был завербован, — пишет Кадыров.

Ранее издание «Медиазона» опубликовало материал, посвящённый убийству Немцова. В публикации напомнили, что заказчики убийства не установлены, а организаторы не привлечены к ответственности. Кроме того, журналисты утверждают, что им известны имена возможных соучастников преступления.

Депутат Ярославской областной думы, сопредседатель РПР-Парнас Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы на Большом Москворецком мосту. Пять исполнителей преступления в 2017 году были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, Антон Немцов, сын убитого политика, рассказал, что полторы недели после смерти отца не мог заплакать, поскольку так велик оказался стресс. Он признался, что узнал об убийстве спустя час после случившегося.