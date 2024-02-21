Кадыров опубликовал два фото с Золотовым и сыновьями с разницей в 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram два снимка с сыновьями и главой Росгвардии Виктором Золотовым. Фото были сняты с разницей в десять лет, отметил политик.

Как же быстро летит время. Между фотографиями — с десяток лет, а такое чувство, будто это было буквально вчера, — подписал фотоснимки Кадыров.

В январе Кадыров опубликовал видео с 16-летним сыном Адамом, который в настоящий момент находится на передовой в зоне специальной военной операции. На кадрах молодой человек в бронежилете стоит рядом с депутатом Госдумы от республики Адамом Делимхановым.

В декабре 2022 года Золотов наградил в Грозном главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое содружество», передает РИА Новости. В тот день в столице региона проходит мероприятие, посвященное открытию комплекса зданий для размещения личного состава подразделений управления Росгвардии по республике. До этого президент России Владимир Путин наградил главу Чечни орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил президента за столь высокую оценку его деятельности.