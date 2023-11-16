Кадыров определил критерии «брата»: кого он так называл, был ли им Пригожин Кадыров: в «Ахмате» братьями называют тех, кто не бросил и помог

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, кого в ряду спецподразделения «Ахмат» принято называть братом. В адрес кого в подобном ключе высказывался сам Кадыров?

Какие критерии «брата» назвал Кадыров

В своем Telegram-канале глава Чечни опубликовал пост с видео, на котором запечатлена работа бойцов «Ахмата» в зоне СВО. На представленных кадрах один из военнослужащих спецподразделения получает ранение, после чего ему на помощь приходят товарищи.

«От ранения никто не застрахован. Но даже в таком случае необходимо сохранять самообладание и довериться братьям по оружию», — отмечает Кадыров.

По словам главы Чечни, в «Ахмате» братьями называют тех, кто «в трудную минуту не бросил, не оставил, помог, рискуя самым дорогим».

«В „АХМАТЕ“ не может быть сослуживцев, только БРАТЬЯ, и таков принцип службы в его рядах, таковы условия», — констатировал он.

Кого Кадыров назвал братом

Слово «брат» встречается в Telegram-канале Кадырова 1196 раз. Оно используется в отношении различных российских и зарубежных политических, культурных, спортивных, военных и других деятелей, а также народов России и некоторых других стран. Чаще всего это обращение встречается в адрес приближенных — главы парламента республики Магомеда Даудова и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Фото: t.me/RKadyrov_95

В частности, чеченский политик высказывался так в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда.

«Накануне у меня состоялась встреча с дорогим БРАТОМ, наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Ибн Салманом Аль Саудом. Она проходила во дворце принца в долине Мина в окрестностях Благословенной Мекки», — писал Кадыров в августе 2018 года.

В октябре 2018 года глава Чечни рассказал о приезде в Грозный бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, который незадолго до этого одолел ирландца Конора Макгрегора в поединке за пояс чемпиона промоушена в легком весе.

«Я дал торжественный ужин в честь дорогого БРАТА Хабиба Нурмагомедова. В четверг он приехал в Грозный ко мне в гости. Хабиб является одним из великих бойцов смешанных единоборств современности», — отмечалось в публикации чеченского лидера.

Кроме того, братом Кадыров называл шейха Насер бин Хамад Аль Халифа — принца Бахрейна.

«Сегодня после полуночи я с визитом прибыл в Бахрейн. В международном аэропорту Манана меня встретил принц Королевства Бахрейн дорогой БРАТ шейх Насер бин Хамад Аль Халифа», — писал Кадыров 15 ноября 2018 года.

В поздравлении с днем рождения в январе 2019 года Кадыров назвал братом директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова.

«Поздравляю с днем рождения дорогого старшего БРАТА, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова», — говорилось в публикации Кадырова.

Называл ли Кадыров братом Пригожина

В своих публикациях глава Чечни неоднократно употреблял слово «брат» в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Фото: t.me/RKadyrov_95 Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров

«Встретились с дорогим БРАТОМ Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете. И да, обсуждали самую актуальную повестку», — писал Кадыров 25 апреля текущего года.

Всего слово «брат» используется в пяти публикациях Кадырова, в которых есть упоминание Пригожина.

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