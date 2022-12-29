Кадыров объявил «более жестокий» этап операции «Возмездие» на Украине

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о начале «более жестокого» этапа операции «Возмездие» на Украине в ходе прямой линии, трансляцию ведет RT. По его словам, первый этап операции прошел в конце октября.

Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается, — сказал он.

29 октября Кадыров рассказал о проведении на Украине специальной отдельной операции под названием «Возмездие». Он сообщил, что потери ВСУ составили более 700 человек и свыше 40 единиц военной техники.

Он отмечал, что события развиваются под диктовку российских войск, они «охватывают новые рубежи противника». По его словам, ВСУ в настоящее время «совсем не до контратак».

До этого Кадыров заявил, что считает всю территорию Украины российской, в связи с чем Вооруженные силы РФ теперь должны перейти от обороны к наступлению и начать «нападать везде». Саму спецоперацию он назвал джихадом — битвой за веру. В этой связи, по его мнению, ни один мусульманин не станет предпринимать попыток уклониться от «уничтожения шайтанов».