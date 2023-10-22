Кадыров: Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором

Фото: Shadi Tabatibi/dpa/Global Look Press

Израиль напоминает всему человечеству, что фашизм остается реальной угрозой миру, написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Иерусалим навсегда запятнал себя несмываемым позором, выжигая целые кварталы и безжалостно убивая мирное население Палестины.

Неутихающей болью отражаются в сердцах всех нормальных людей трагические события в Палестине. Творимые израильским режимом бесчинства и преступления напоминают человечеству, что фашизм остается реальной угрозой всему миру. Выжигая целые кварталы и безжалостно убивая женщин, детей, стариков, Израиль навсегда запятнал себя несмываемым позором, — написал Кадыров.

По его словам, сотни мусульман продолжают совершать коллективную молитву. Кадыров добавил, что люди надеются на спасение для Палестины и на скорейшую победу русских воинов, которые сражаются с таким же фашизмом в рамках СВО.

Ранее Кадыров заявил, что коллективный Запад через Украину хотел реализовать в России такой же сценарий, который сейчас разворачивается в Палестине. Политик выразил свою поддержку палестинскому народу, добавив, что жители Чечни неустанно просят у Аллаха уберечь население от бед и произвола израильских властей.