Кадыров: «Ахмат» уничтожил 75% бригады ВСУ на Клещеевском направлении

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении уничтожили до 75% солдат 4-й штурмовой бригады ВСУ, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram. Он отметил, что такое положение вещей заставит украинцев сдаться.

Вчера командир спецназа «Ахмат» Апты Аронович поговорил с очередными пленными, которые воевали в клещеевском направлении. По их словам, 4-я штурмовая бригада нацгвардии Украины потеряла в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава, — написал Кадыров.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что контрнаступление ВСУ в зоне боевых действий идет по плану. По его словам, руководство украинской армии знает месторасположение российских позиций, техники, а также минных полей. Он утверждает, что украинские военные продвигаются на фронте с той скоростью, с которой нужно.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ вынуждены отступать по всей линии фронта. По его мнению, украинская армия оказалась не способна противостоять наступлению российских войск на передовой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России рассчитывают установить контроль над теми территориями, которые исконно считались русскими. В связи с этим он предположил, что ключевыми целями наступления ВС РФ в обозримом будущем станут Харьков и Запорожье.