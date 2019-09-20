Кадровая комиссия при президенте РФ утвердила кандидатуру председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева на очередной срок.
Заседание комиссии прошло в рабочей обстановке. Претенденту на высшую должность судебной системы задавались различные вопросы, в том числе и достаточно острые. В результате кандидатура Лебедева была утверждена единогласно, — передаёт слова источника «Интерфакс».
Он также отметил, что далее президент Владимир Путин должен внести представление на назначение Лебедева в Совет Федерации.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала Вячеслава Лебедева на пост главы Верховного Суда.
Как ранее писал News.ru, в РФ с 1 октября заработает новая система судопроизводства, повышающая шансы людей на эффективную защиту прав и интересов. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев.