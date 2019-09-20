Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский в беседе с News.ru оценил сообщения о том, что Минприроды в 400 раз подняло оценку стоимости всех зверей в России.

Переоценка, во-первых, нужна для того, чтобы наказание было соразмерным в случае отстрела запрещённых охраняемых животных. Потому что зачастую если браконьеры отделываются штрафом, то он исходит из этой оценки, — сказал...