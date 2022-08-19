Кадров призвал объявить Зеленскому кровную месть Глава Чечни Кадыров объявил о возможности кровной мести президенту Украины Зеленскому

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому можно объявить кровную месть. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это «единственный действенный инструмент», позволяющий сдерживать «агрессию и безрассудство». Однако, по словам чеченского лидера, ситуация не так проста, как кажется.

Кровную месть можно было бы объявить и Зеленскому. Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик, которого выращивает на мясо и шкурку <...> Запад, — написал Кадыров.

Политик пояснил, что для чеченцев кровная месть представляется единственным «максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства», сводящим к нулю даже теоретическую возможность умышленного убийства.

Ранее Кадыров заявил, что Украина с момента развала СССР была напичкана фашистской идеологией, что в итоге привело к трагедии. По его словам, западные страны продолжают молчать на эту тему, даже те, кто больше всех пострадал от идеологии Третьего рейха.