https://static.news.ru/photo/8459beca-2645-11ea-aad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная кадастровая палата совместно с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого запустят работу Корпоративного университета в области землеустройства и учётно-регистрационной сферы. Об этом NEWS.ru сообщили в ведомстве. Программы обучения и переподготовки будут доступны работникам многофункциональных центров, кадастровым инженерам и специалистам в сфере проведения комплексных кадастровых работ, а также главным архитекторам районов.

Главной особенностью Корпоративного университета Федеральной кадастровой палаты на территории Новгородской области станет организация курсов для широкого круга специалистов, оказывающих услуги в учётно-регистрационной сфере недвижимости.

Как отметил заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Даниил Селедчик, работа в сфере обучения специалистов не только позитивно отразится на качестве оказания услуг населению, но и повлияет на развитие территорий региона. Так, например, качественная подготовка информации о границах земель способствует эффективному управлению территориями и земельными ресурсами, упрощает процедуры ведения бизнеса и благотворно влияет на инвестиционный климат Новгородской области.

Как ранее писал NEWS.ru, Кадастровая палата сообщила о риске мошенничества с электронными подписями. Замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин не советует доверять удостоверяющим центрам, обещающим выдать квалифицированный сертификат дистанционно.