Качество товаров одного бренда для России и Европы хотят уравнять

https://static.news.ru/photo/4b42a712-456d-11eb-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти намерены законодательно запретить производителям поставлять в Россию продукцию, чьи свойства отличаются от аналогичного товара для зарубежных потребителей.

Вице-премьер Алексей Оверчук поручил ФАС, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Минфину разработать систему, которая позволит сравнивать качество товаров на внутреннем рынке и за его пределами. Также планируется ужесточить ответственность для компаний, ввозящих в Россию заведомо менее качественный, чем в другие страны, товар, пишут «Известия».

По информации издания, в кабмине обсуждают возможность введения параллельного импорта для отдельных категорий товаров (разрешения ввозить в страну оригинальную продукцию не только официальным импортёрам, но и неустановленным), для этого министерства должны проанализировать опыт других стран.

Как объяснил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев, производители действительно могут поставлять в разные страны товары одного наименования с разными составами, но такая мера не направлена на ущемление покупателей. Дело в том, что рецептура может меняться в зависимости от «национальных особенностей» страны и предпочтений её жителей. Например, состав моющих средств для европейских и российских потребителей бывает разным, так как в Европе воду экономят, а в России моют посуду под проточной водой, уточнил эксперт. Другое мнение выразил руководитель GR-практики BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Многие производители и продавцы считают Россию страной третьего мира. Плюс есть объективная необходимость снижения стоимости продукции: например, из-за падения курса рубля продавать автомобили в России с той же комплектацией, что и в Европе, будет слишком дорого. Поэтому какие-то опции просто убирают, чтобы сделать стоимость товара ниже. Производители могут ввозить в РФ более качественные товары, но они будут более дорогими, а в итоге никто их не будет покупать, — считает Лесняк.

По его мнению, можно обязать производителей делать на упаковке товаров пометки о более низком качестве в сравнении с продукцией для других стран.

Как сообщал NEWS.ru, Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство РФ получит право самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания следует регулировать цены на них.