Кабмин выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей

По поручению президента РФ Владимира Путина правительство РФ выделит российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов по отменённым из-за внешних ограничений рейсам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства. Кроме того, 1,5 млрд рублей дополнительно выделят на частичную компенсацию расходов аэропортов южной и центральной части России.

Крайне важно сейчас поддержать инфраструктуру аэропортов и, конечно, сохранить там квалифицированный персонал, — подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина добавил, что все вышеперечисленные меры помогут перевозчикам сохранить оборотные средства и продолжить обеспечение безопасности полетов.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на правительственном часе в Совфеде заявил, что на операционную деятельность российских авиакомпаний выделят до 110 млрд рублей. Он пояснил, что субсидии будут выдаваться в зависимости от расстояния и количества перевезённых пассажиров.

Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что первые поставки Ту-214 и Ил-96 российским авиакомпаниям начнутся в 2024 году. По его словам, основной акцент будет сделан на выпуске Ту-214. Ил-96, напротив, не будут такими массовыми, потому и рост производства не так заметен.