https://static.news.ru/photo/219636c0-cdc0-11e9-8797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

План реализации госполитики в области обеспечения химической и биологической безопасности утверждён правительством РФ. Документ предусматривает разработку государственной программы в этой области.

В пояснительной записке к распоряжению правительства говорится, что план также предполагает разработку и принятие федеральных законов в соответствующей сфере и нормативных актов, обеспечивающих их реализацию.

В срок до 15 декабря 2019 года уполномоченные ведомства должны подготовить доклад о реализации российской инициативы по разработке и подписанию международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Согласно документу, Россия может присоединиться к участию в нескольких международных договорах в области трансграничного перемещения генетически модифицированных организмов.

Кроме того, до 2021 года Минздрав, Минсельхоз, МЧС и Минпромторг должны разработать предложения по господдержке и соцзащите работников сферы химической и биологической безопасности, контактирующих с потенциально опасными веществами, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». Документ поручает правительству РФ обеспечить реализацию его положений.