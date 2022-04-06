Кабмин утвердил новый порядок назначения инвалидности
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
11:15, 06 апреля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Правительство РФ утвердило новый порядок назначения инвалидности. С 1 июля 2022 года граждане смогут пройти медицинскую экспертизу как очно, так и заочно, когда все документы автоматически поступят из медучреждений в бюро медико-социальной экспертизы. При этом личная явка в ряде случаев будет необходима.
Личное присутствие станет обязательным в случаях несоответствия данных медисследований заключениям врачей, при необходимости обследования с помощью специального оборудования, при проживании пациента в интернате или при необходимости изменить индивидуальную программу реабилитации, — сообщается в официальном Telegram-канале кабмина РФ.
Кроме того, с 1 июня 2023 года граждане, желающие оспорить решение бюро медико-социальной экспертизы, смогут вновь пройти процедуру в дистанционном формате.
С 1 января 2024 года заочную экспертизу планируют проводить по обезличенным документам, причём доступа сотрудников к персональным данным граждан не будет. Направления автоматически будет распределять информационная система между регионами. По итогам экспертизы данные гражданина будут отражены в справке об инвалидности.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что пенсия по инвалидности будет назначаться автоматически. Гражданам больше не придётся тратить время на подачу заявления. Выплаты будут поступать сразу после оформления инвалидности.