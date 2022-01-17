Кабмин упростил правила подключения домов к электросетям

Правительство России утвердило изменения в правила технологического присоединения к электрическим сетям, тем самым упрощая процедуру подключения к ним домов. Об этом 17 января заявил на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр страны Михаил Мишустин. Среди изменений выделяются возможность оформления сетей одновременно со стройкой и комплексное развитие территорий по одной заявке.

Теперь подключение домов и других объектов к электроэнергии можно будет вести параллельно со стройкой. Появилась особая процедура при реализации проектов комплексного развития территорий. Жилые дома, детские сады, школы и поликлиники, деловые помещения, жилищно-коммунальные хозяйства будут подключаться на основании единой заявки, передаваемой в территориальную сетевую компанию, — объяснил Мишустин.

Премьер также отметил, что важно поднять уровень надёжности в работе электрооборудования и избавиться от проблемы появления бесхозных сетей. Для этого предлагается переложить ответственность за протягивание проводов и поддержание их работоспособности с застройщиков на профильные компании, располагающие разнопрофильными специалистами.

С 2024 года снимем с застройщиков обязанность прокладывать провода, организовывать их эксплуатацию и обслуживание. Передадим эту функцию исключительно профильным сетевым компаниям​, — дополнил премьер.

По его словам, президентом была поставлена масштабная задача: ежегодно 5 млн семей должны иметь возможность к улучшению своих жилищных условий. И поэтому также необходимо модернизировать и инженерные процедуры.

В августе Мишустин подписал указ, обязывающий электросетевые компании протягивать кабель к распределительному щиту, что снизит стоимость подключения многоквартирных домов к электросетям.