Кабмин РФ разрешил операторам связи не хранить трафик теле- и радиоканалов

Правительство России разрешило операторам связи больше не хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, в том числе и стриминговых сервисов, сообщила пресс-служба кабмина. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В публикации отмечается, что такие меры позволят уменьшить затраты операторов связи на системы хранения трафика.

Из общего объёма текстовой, голосовой и аудиовизуальной информации пользователей, который операторы связи обязаны хранить в соответствии с пакетом антитеррористических законов, исключён трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов, — говорится в релизе.

В публикации указано, что прежний порядок хранения трафика предусматривал, что с октября 2018 интернет-провайдеры должны были хранить все отправленные и полученные их пользователями сообщения при помощи различных сервисов, включая трафик просмотра общедоступных теле- и радиоканалов и стриминговых сервисов.

В сообщении также говорится, что данный документ входит в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Ранее минцифры РФ совместно с ФАС пообещало контролировать рост цен на тарифы сотовой связи. Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале, стоимость тарифов не будет расти выше уровня инфляции в стране. Его представители также напомнили, что в России одни из самых низких по стоимости в мире услуги связи, однако развитие телеком-сетей и сохранение высокого качества соединения требует инвестиций.