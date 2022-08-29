Кабмин разрешил S7 вывезти из России два Boeing 737 MAX Правительство России разрешило S7 вернуть Турции два самолета Boeing 737 MAX

Фото: Anna Zvereva/Global Look Press

Правительство России разрешило авиакомпании S7 вывезти из страны два самолета Boeing 737 MAX. Об этом говорится в распоряжении кабинета министров. Они будут возвращены Турции. Российская компания использовала самолеты в рамках лизинга.

Разрешить ООО «Глобус» (дочерняя компания S7 — NEWS.ru) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению, — говорится в постановлении правительства.

В приложении к документу указаны два Boeing 737–8 МАХ.

Ранее S7 сама обратилась к кабмину с просьбой позволить вернуть самолеты зарубежным лизингодателям, поскольку их нельзя эксплуатировать в стране в связи с отсутствием сертификата типа воздушного судна.

Как отметил министр транспорта Виталий Савельев, для согласования разрешений на вывоз воздушных транспортных средств создана специальная комиссия.

Как сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, запасов самолетной техники в России хватит на ближайшие три-четыре года. При этом он заявил о необходимости заранее продумать план действий на случай, если запасы истощатся.