Кабмин распустил правительственную комиссию по развитию городской среды

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правительственная комиссия по развитию городской среды в России упразднена, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, такое решение принято в связи с тем, что правительственная комиссия по региональному развитию РФ осуществляет дублирующие полномочия.

Упразднить правительственную комиссию по развитию городской среды, — говорится в тексте.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 заявил, что в 2024 году доходы государственного бюджета вырастут почти на 29%. Он подчеркнул, что при этом 67% доходов не зависят от нефтегазовой отрасли. Вместе с этим Счетная палата отчиталась, что доля нефтегазовых доходов российского бюджета за три квартала года уменьшилась до минимального уровня с 2007 года. В абсолютном выражении они снизились в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей, а в процентном выражении потеряли 15 пунктов, упав до 28,3% от всех поступлений.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принять в России закон о всеобщем счастье. Она также призвала верить, что однажды в стране появится министерство счастья, напомнив, что в Объединенных Арабских Эмиратах такое ведомство уже существует, как и Министерство будущего.