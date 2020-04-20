Кабмин продлил выплату пенсий находящимся за рубежом россиянам

https://static.news.ru/photo/d8fb8758-82f5-11ea-b061-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выплата пенсий гражданам России, находящимся за её пределами, автоматически продлена до 1 июля без подтверждения права на её получение.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, получателям пенсий не нужно будет до указанного срока представлять справки о нахождении в живых и отсутствии оплачиваемой работы.

Постановление распространяется на пенсии, выплата которых определена положением кабмина от 17 декабря 2014 года. Документ не имеет отношения к пенсиям, которые выплачиваются по международным договорам РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить пенсии и зарплаты работникам бюджетных отраслей. Рост выплат, по мнению главы организации Светланы Чупшевой, должен составить 5-10%.