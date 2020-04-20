Россия

Кабмин продлил выплату пенсий находящимся за рубежом россиянам

13:54, 20 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выплата пенсий гражданам России, находящимся за её пределами, автоматически продлена до 1 июля без подтверждения права на её получение.

Согласно постановлению правительства РФ, опубликованному на официальном портале правовой информации, получателям пенсий не нужно будет до указанного срока представлять справки о нахождении в живых и отсутствии оплачиваемой работы.

Постановление распространяется на пенсии, выплата которых определена положением кабмина от 17 декабря 2014 года. Документ не имеет отношения к пенсиям, которые выплачиваются по международным договорам РФ.  

Ранее NEWS.ru писал,  что Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить пенсии и зарплаты работникам бюджетных отраслей. Рост выплат, по мнению главы организации Светланы Чупшевой, должен составить 5-10%.

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