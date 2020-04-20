Кабмин продлил выплату пенсий находящимся за рубежом россиянам

Выплата пенсий гражданам России, находящимся за её пределами, автоматически продлена до 1 июля без подтверждения права на её получение.
Согласно постановлению правительства РФ,
Постановление распространяется на пенсии, выплата которых определена положением кабмина от 17 декабря 2014 года. Документ не имеет отношения к пенсиям, которые выплачиваются по международным договорам РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило увеличить пенсии и зарплаты работникам бюджетных отраслей. Рост выплат, по мнению главы организации Светланы Чупшевой, должен составить 5-10%.
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