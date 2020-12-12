Россия продлила продэмбарго до конца 2021 года

https://static.news.ru/photo/bb23a252-3de8-11eb-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Правительство России продлило срок действия продовольственного эмбарго и решения об уничтожении ввозимой в страну санкционной продукции до 31 декабря 2021 года.

В постановлении кабмина от 9 декабря, опубликованном на официальном портале правовой информации, в число стран, на которые распространяется ограничение, включена Великобритания. Это обусловлено выходом Соединённого Королевства из состава Евросоюза.

Впервые продэмбарго было введено в августе 2014 года. Сначала оно распространялось на продукцию из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с января 2016 года — Украина.

Эмбарго продлевается ежегодно указом президента Владимира Путина. В очередной раз такой документ был подписан главой государства 21 ноября.

Запрет распространяется на мясо и мясную продукцию, молоко и молочную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, субпродукты и жир животных, животное масло.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Украины до конца 2021 года продлили действие ограничений на российскую продукцию. В качестве обоснования принятых ограничений отмечается, что они помогут «осуществлению мероприятий относительно противодействия торговой агрессии со стороны РФ», а также будут способствовать «наполнению бюджета за счёт сбора ввозной пошлины с товаров, страной происхождения которых является РФ».