Кабмин после праздников может запретить экспорт бензина из РФ

https://static.news.ru/photo/ea282336-b0c3-11eb-8ab8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин РФ после окончания майских праздников рассмотрит документы по запрету экспорта бензина из страны. Тем не менее такая мера возможна для применения только в экстренных случаях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Николая Шульгинова.

Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера может быть введена только в случае экстренной необходимости, — сказал министр.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы. В него предлагается внести 13 наименований нефтепродуктов. Это автомобильные бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты. Ограничение на экспорт топлива из России могут установить сроком на три месяца. Это позволит избежать резких скачков цен.

Стоимость бензина к концу года вырастет на 8%. Таким предположением ранее поделился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По мнению эксперта, этот прогноз более всего относится к самой популярной марке бензина АИ-92. Однако владельцы автозаправок ожидают, что рост цен на бензин не превысит 5%, то есть ожидаемого уровня инфляции. Это касается всех марок бензина и дизельного топлива. Относительно текущего уровня к концу года цены на АЗС вряд ли вырастут больше чем на 1–2%.

В Минэнерго при этом заявили, что ситуация с обеспечением людей топливом на внутреннем рынке остаётся стабильной.