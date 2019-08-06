Правительство РФ по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подготовит программу ремонта и реконструкции мостов в регионах. Особое внимание будет уделено тем сооружениям, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях.
Вместе с регионами правительству необходимо разработать программу и определить источники финансирования, — сказал глава правительства.
Программа будет сформирована на основе сведений о состоянии мостов, которые предоставят сами регионы, информирует «
Как ранее писал News.ru, военнослужащие механизированного батальона приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, разрушенной паводком в городе Тулуне Иркутской области.