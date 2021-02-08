Кабмин по просьбе Путина подготовит программу научно-технического развития

https://static.news.ru/photo/3c039420-6a14-11eb-968d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить государственную программу научно-технологического развития страны. Об этом он сказал на совете по науке и образованию.

Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития. При этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств, — подчеркнул глава государства.

Также российский лидер обратился к правительству с просьбой при содействии администрации президента подготовить указ, направленный на изменение механизмов управления государственной научно-технической политикой. Помимо этого, Путин предложил внести существенные изменения в формат работы и принципы формирования Совета по науке и образованию, включив в его состав членов правительства и Совбеза.

Президент отметил, что необходим коллектив, который был бы готов к любым работам в указанной области. Это позволит укрепить механизм стратегических решений в сфере научно-технологического развития. Он обратил внимание на необходимость создания специальной комиссии по научно-технологическому развитию при правительстве РФ.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин подписал указ о разработке кабмином программы в области экологического развития и климатических изменений на 2021–2030 годы. В документе уточняется, что на реализацию постановления правительству отводится полгода.