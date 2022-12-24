Кабмин одобрил законопроект о штрафах за перепродажу сведений из ЕГРН

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство во время заседания 23 декабря одобрило законопроект, в рамках которого вводится административная ответственность за перепродажу третьим лицам сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Кроме того, наказание предусмотрено и за создание сайтов-двойников Росреестра, следует из внесенного в Госдуму законопроекта. Такая инициатива предполагает штрафы для физических лиц в размере до 25 тысяч рублей, в случае повторного нарушения сумма увеличится до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафов составит до 400 тысяч рублей, в случае нового нарушения она возрастет до 600 тысяч.

Из пояснительной записки следует, что законопроект необходим ввиду широкого распространения сайтов, «предлагающих неограниченному кругу лиц за плату оказание госуслуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН», что по сути является двойником Росреестра.

Таким образом нарушается порядок оказания услуг по предоставлению данных из реестра, в том числе формируется незаконный оборот личных данных и создаются риски мошеннических махинаций в сфере оборота недвижимости.

В октябре стало известно, что Росреестр разработает цифровой сервис, который позволит проверять достоверность выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед сделкой с помощью QR-кода. Сервис планируется запустить в 2023 году.