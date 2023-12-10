«Ка-52М — весьма грозный противник»: новые «Аллигаторы» в СВО, как улучшили МО РФ: модернизированные вертолеты Ка-52М атаковали позиции ВСУ в зоне СВО

Фото: МО РФ

Минобороны России впервые сообщило о применении модернизированных вертолетов Ка-52М в зоне спецоперации. На каком направлении действовали эти машины и что известно о характеристиках?

Где и как применили Ка-52М

Как уточнили в Минобороны, модернизированные вертолеты Ка-52М нанесли удары по позициям украинских войск на Донецком направлении.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении», — сообщает МО России.

В Минобороны отметили, что боевой задачей летчиков Ка-52М была поддержка сухопутных подразделений войск. Вертолеты наносили удары по переданным наводчиком координатам.

В результате точечных попаданий российские военнослужащие уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск. Летчик Ка-52М с позывным Оса добавил, что противник сопротивления не оказал, а экипажи вернулись без происшествий.

Применяли ли Ка-52М в зоне СВО ранее

В начале текущего года РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщало о том, что Вооруженные силы России начали применять вертолеты Ка-52М в зоне спецоперации. Уточнялось, что боевые машины оснащены ракетами «Изделие 305».

По данным агентства, Ка-52М наносили ракетные удары по бронетехнике и объектам Вооруженных сил Украины. Источник РИА Новости отмечал, что благодаря «Изделию 305» Ка-52М наряду с Ми-28НМ стал важнейшим ударным средством переднего края, которое позволяет поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие объекты противника.

Фото: МО РФ

Что известно о вертолетах Ка-52М

В июне 2020 года Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова сообщил о создании двух прототипов модифицированной версии вертолета Ка-52 на основе серийной модели. Об этом свидетельствовали открытые данные госзакупок.

Доработки включают в себя новый комплекс связи, новую систему управления огнем, прицельную и навигационную системы, дополнительные топливные баки. Также была заявлена возможность использования модифицированной версии в качестве носителя новой крылатой ракеты.

Как заявили в Минпромторге России, первый полет Ка-52М состоялся в августе 2020 года. Уточнялось, что вертолет получил модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, цифровой привод, повысивший точность стрельбы из пушки, новый радиолокационный комплекс с АФАР, более мощные противообледенительные нагревательные элементы в лопастях винта, усиленное шасси и светотехническое оборудование на основе светодиодов. Кроме того, была улучшена эргономика и интерьер кабины вертолета, в том числе и с учетом пилотирования в ночных условиях с использованием систем ночного видения.

На Ка-52М глубокой модернизации подверглась многоканальная прицельная система ГОЭС-451. Автоматическое сопряжение боевой машины с комплексом разведки, управления и связи «Стрелец» позволяет войскам на земле в автоматизированном режиме обмениваться информацией с Ка-52М об обстановке на поле боя.

В октябре 2021 года гащета «Известия» со ссылкой на Минобороны сообщила, что стоимость одного экземпляра Ка-52М будет составлять 1 млрд 75 млн рублей. В указанную стоимость не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности.

В начале января 2023 года ТАСС сообщил о старте поставок Ка-52М в российскую армию. По данным агентства, всего армейской авиации передали около 10 этих модернизированных вертолетов.

Чем Ка-52М лучше Ка-52

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о преимуществах модернизированного вертолета.

«Арсенал средств поражения у вертолета достаточно широк, могут использоваться как неуправляемые ракеты, так и высокоточное оружие. Также вертолет получил новую высокоточную ракету ЛМУР, это дальнобойное оружие, которое способно поражать цели на дальности 14 км. Кроме того, у него есть приборы наведения этой ракеты. Россия — единственная в мире, у кого есть такие вертолеты. Благодаря модернизации их скорость дальности поражения целей удалось увеличить, таким образом у ВСУ появился еще один весьма грозный противник. Украинские войска могут попробовать противопоставить Ка-52М свои системы противовоздушной обороны. Однако нужно учитывать, что на вертолете установлен современный бортовой комплекс обороны. Он отслеживает приближение и позволяет перехватить атаки средствами ПВО», — сказал эксперт.

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