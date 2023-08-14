«К серым пацанам»: автоэксперт раскрыл последствия отключения ПО Mercedes Автоэксперт Зенкевич: владельцы Mercedes будут обращаться в серые сервисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские автомобилисты столкнуться с проблемами после отключения Mercedes-Benz от программного обеспечения, в частности может упасть качество обслуживания автомобилей, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его словам, теперь владельцы машин будут вынуждены чаще обращаться в «серые» сервисы.

Теперь могут быть ошибки при обновлении ПО, потому что в официальном автосервисе воткнул жгут и тебе все показало, но, если мне не изменяет память, все это делается и левыми программами. Может быть упадет качество обслуживания. Но реальных криминальных проблем я не вижу. Придется обращаться к серым пацанам, которые всегда были, есть и будут, — сказал Зенкевич.

Тем не менее, автоэксперт отметил, что эта проблема решается за счет других стран, просто увеличится цена вопроса. Зенкевич сравнил эту ситуацию с проблемами в поставках запчастей.

Все это решается с помощью братьев-армян и сильно умных пацанов. Кто-нибудь, когда-нибудь что-либо сломает, либо поможет Польша. Просто увеличится цена вопроса. Это как с поставками запчастей. Все плакали, что не будет запчастей, потом раз и все появилось, — добавил Зенкевич.

Ранее стало известно, что концерны Mercedes-Benz и BMW отключили дилеров из России от программного обеспечения, что грозит увеличением сроков ремонта и обслуживания автомобилей. В компании пообещали, что ремонт и обслуживание теперь будут осуществлять, используя накопленный опыт и знания специалистов. Теперь дилеры для соблюдения гарантийных обязательств перед покупателями будут вынуждены пользоваться сторонними ПО и техникой.