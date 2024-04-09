К лету Шереметьево возобновит работу межтерминальных поездов

В аэропорту Шереметьево подтвердили, что планируют возобновить работу межтерминальных поездов к июню текущего года, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэрогавани. Это планируется сделать в связи с возобновление работы терминала D.

Запуск движения поездов межтерминального перехода с возобновлением работы терминала D подтверждаем, — сообщили в Шереметьево.

ТАСС уточняет, что все рейсы лоукостера «Победа» из Шереметьево с 1 июня будут выполняться из терминала D. При этом рейсы «Аэрофлота» и второй дочерней компании «Россия» продолжат обслуживаться в терминалах В и С. Вместе с тем «Победа» продолжит выполнять рейсы из Внуково.

Движение межтерминальных поездов в аэропорту было остановлено в июне 2022 года.

В конце марта сотрудники правоохранительных органов задержали женщину в аэропорту Шереметьево, которая сообщила о бомбе в своей сумке. Воздушное судно должно было вылететь в Ереван. Женщину задержали, а информация о бомбе оказалась шуткой, взрывчатки при ней не обнаружили. Выяснилось, что женщина была раздражена телефонным разговором стюардессы.