К добровольцам в зоне СВО пустили матерей и жен Приморские добровольцы встретились с матерями и женами в зоне спецоперации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцы из добровольческого батальона «Тигр» встретились в зоне спецоперации с родственниками. Один из военнослужащих даже сыграл свадьбу с возлюбленной, которая ждала предложение только после СВО. Кадры встречи опубликовали «Известия».

Делегация Приморского края прибыла в тыловые позиции благодаря начальнику штаба, заместителю командира отряда, главе городского округа Большой Камень Рустяму Абушаеву. Он договорился с местными властями и предложил бойцам увидеться с семьями.

Чтобы вся наша страна знала, что мы здесь не чужие люди, что это наша территория. И это наши жители. Как мы это можем показать? Только иногда привозя своих родственников сюда, своих знакомых, — объяснил Абушаев.

Один из бойцов сыграл свадьбу с приехавшей к нему возлюбленной в ближайшем ЗАГСе — гостями и свидетелями стали сослуживцы и их семьи. Военнослужащий рассказал, что решение приняли спонтанно: он сделал предложение, а девушка не думая собрала вещи и поехала.

Бойцам также привезли вещи, одежду, медикаменты. Семьям провели экскурсию по блиндажам и землянкам, чтобы показать, как живут добровольцы.

Прошлым летом первая свадьба участника СВО и его девушки состоялась в Центральном клиническом военном госпитале имени Вишневского, где прошла выездная церемония. Будущие молодожены подали заявление в органы ЗАГС, которое было рассмотрено в особом порядке.