К защитницам погибшего в спецприемнике активиста пришли с обысками 1rnd: силовики нагрянули с обысками к защитницам умершего в спецприемнике оппозиционера Березикова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур РФ утром 22 июня пришли с обысками к защите умершего в спецприемнике 40-летнего активиста Анатолия Березикова, пишет 1rnd со ссылкой на источники в силовых и адвокатских кругах. Мероприятия связаны с уголовным делом по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства». Вместе с тем правозащитников ждет проверка на распространение заведомо ложной информации, уточняет издание.

По данным 1rnd, обыски с 07:00 проходят у адвоката Ирины Гак и общественного защитника Татьяны Спорышевой, которые сообщили о смерти Березикова в спецприемнике и его жалобах на пытки и угрозы. Рассматривается версия психологического давления на Березикова со стороны правозащитников.

В последний раз «активиста» задержали в преддверии Дня Победы за расклейкой листовок в поддержку украинского государственного проекта «Хочу жить» и связанной с ней сетевой организации «Рух». Березиков расклеивал антироссийские листовки на праздничные плакаты «С Днем Победы!».

Ранее Гак рассказывала о жалобах Березикова на угрозы и о следах от электрошокера на его теле. 14 июня адвокат приехала в спецприемник и увидела во дворе медицинскую машину, куда заносили тело подзащитного. Как отметила адвокат, на всех свиданиях Березиков говорил о давлении, насилии и угрозах. Ее ходатайства и жалобы арестованного отклонила судья.