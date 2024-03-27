Извинения, аресты: как наказывают глумившихся над терактом в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение нескольких дней после теракта в «Крокус Сити Холле» были применены меры к россиянам, которые резко высказались о произошедшей трагедии. Кто глумился над терактом, как они расплачиваются за свои слова, сколько человек задержали?

Что произошло со школьницей из Нижнего Новгорода, поблагодарившей террористов

Школьница из Нижнего Новгорода лишилась именной стипендии администрации города после того, как опубликовала в своих соцсетях видео, в котором нецензурно поблагодарила террористов за атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл». В ролике она заявляла, что благодаря трагедии не поедет в Москву и сможет дальше употреблять алкоголь.

«Я уже неделю подряд бухаю. Поскольку какой-то теракт произошел, значит, я не еду в Москву. Значит, билеты мама отменила. Значит, я бухаю до понедельника. <...> Мне надо было побухать», — говорит подросток на видео.

Выяснилось, что старшеклассницу считали гордостью Нижнего Новгорода и неоднократно чествовали в мэрии за достижения в культуре. Она даже проходила отбор на шоу «Голос».

Спустя несколько дней в Сети появился новый ролик, на котором эта же школьница извиняется за свое резкое высказывание. По данным СМИ, ее родителей привлекли к административной ответственности.

«Не поддерживаю терроризм, от всего сердца приношу соболезнования. Надеюсь, вы меня простите, если сможете», — покаялась школьница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что сказала оправдавшая теракт стример из Липецка

Женщина-стример из Липецка во время трансляции в соцсетях выразила недовольство тем, что, по ее мнению, было убито недостаточное число людей. Липчанка в ходе трансляции с обилием нецензурной брани поддержала террор в концертном зале и добавила, что хотела бы аналогичной участи для половины Москвы. Стример также сетовала на происходящее в Белгороде и упомянула события в зоне СВО.

В итоге липчанку задержали правоохранители. Она оправдала свое поведение тем, что «очень много выпила» перед скандальным стримом. Стражи порядка начали проверку по данному делу, в доме у женщины прошел обыск. Свою вину она признала и извинилась.

«Очень много выпила. И у меня энергия, агрессия понеслась. Конечно, я об этом сожалею. Ни в коем случае я не хочу, чтобы убивали людей. Я наговорила то, что, возможно, я в трезвом уме бы не сказала», — сказала липчанка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» до трагедии Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пожарные тушат горящий концертный зал «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Здание «Крокус Сити Холла» после пожара Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: МЧС России Сотрудники МЧС в здании концертного зала «Крокус Сити Холл»

Сколько грозит художнику Конашенку за посты о теракте

Следственный комитет в Санкт-Петербурге предъявил обвинение в публичном оправдании терроризма мужу экс-директора общественного пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской художнику Николаю Конашенку. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Ранее мужчину задержали за скандальные комментарии в соцсетях о теракте в «Крокусе».

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 41-лeтнему индивидуальному предпринимателю Николаю Кoнашенку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — говорится в сообщении.

Конашенок опубликовал несколько постов о теракте, которые вызвали общественный резонанс. В одном он выразил негодование, что происшествие случилось в «Крокусе», а не в Кремле, а в другом написал, что «„Пикник“ — чудовищная группа, но все же мелковато». Публикации в итоге были удалены.

Мужчину задержали в петербургском аэропорту Пулково. По информации журналистов, он хотел покинуть Россию.

Фото: Социальные сети Николай Кoнашенок с женой

Кто еще раскаялся после резких высказываний о теракте в «Крокусе»

Как сообщает Telegram-канал Baza, за последние несколько дней произошел ряд задержаний россиян, которые резко высказались о трагедии в Красногорске. Помимо вышеописанных случаев, в Петербурге задержали гражданина Средней Азии, который писал положительные комментарии про теракт под чужим именем.

«После ему пришлось извиняться на камеру и объяснять, что он шутил. На него могут возбудить дело по статье об оправдании терроризма», — отмечалось в публикации.

Также был задержан молодой человек из Москвы, который во время теракта писал, что ему «нравятся звуки выстрелов». По его словам, он был недалеко от места преступления.

«Его тоже задержали и заставили забрать свои слова обратно на фоне зеленой стены», — отмечает Baza.

За свои слова поплатилась и девушка из Москвы. В частности, она оскорбила всех, кто сочувствовал жертвам трагедии. За это ее отчислили из московского Финансового университета при Правительстве РФ, сообщает Telegram-канал.

Извиняться пришлось подростку из Краснознаменска, который резко высказался о своем безразличии к произошедшему теракту, добавляет Baza.

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