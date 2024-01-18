Известный в ВСУ лозунг признан в России нацистским

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минюст России включил в перечень нацистских атрибутику Организацию украинских националистов (ОУН — организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), в числе которых под запретом оказался проукраинский лозунг, сообщает ТАСС. К запрещенной символике ОУН теперь также относится эмблема в виде стилизованного золотого трезубца и черного треугольника. Наличие таких изображений повлечет административную ответственность.

Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), ее атрибутику и символику, — цитирует агентство выдержки из документа.

В начале января музей одного из лидеров ОУН Степана Бандеры был уничтожен в городе Дубляны Львовской области в результате действий ВС РФ. Это произошло именно в годовщину рождения организатора украинского национального движения, 1 января. Посвященные Бандере экспозиции находились в здании Львовского национального аграрного университета. На фасаде была установлена мемориальная табличка, а перед входом стоял памятник.