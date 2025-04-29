Известный телеведущий призвал забирать жилье у уехавших россиян Соловьев призвал изымать дома у уехавших из России для нужд ВПК

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире телеканала «Россия 1» предложил изъять дома и поселки, оставленные уехавшей за границу интеллигенцией. После он добавил, что жилплощадь нужно преобразовать в укрепления для генералов и специалистов военно-промышленного комплекса.

А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом, — предложил журналист.

По мнению Соловьева такие меры необходимы для обеспечения безопасности, а подход к их реализации должен быть комплексным. Соловьев подчеркнул, что генералы нуждаются в особой защите, которой можно достигнуть за счет соответствующего переоборудования оставленной недвижимости.

Ранее Соловьев заявил, что бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова следует судить за измену родине. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Смирнов был задержан 16 апреля. До этого против него дал показания бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин. Его самого арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций на Курщине. Также предъявлено обвинение его экс-заместителю Алексею Дедову. В этот день Мещанский суд Москвы поместил Смирнова под стражу.