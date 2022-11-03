«Известия»: в российской армии появятся гуманитарные войска

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

«Известия» сообщили, что военное ведомство в настоящее время прорабатывает вопрос создания гуманитарных войск в российской армии. Это будут специализированные части и подразделения, предназначенные для помощи гражданскому населению в охваченных конфликтами регионах.

Гумвойска будут оснащены транспортом, средствами для ремонта, запасами продуктов, воды, одежды. Эксперты считают, что решение о создание таких войск принято в том числе и на основе анализа опыта, полученного в ходе СВО.

На данный момент изучаются вопросы численности новых войск и организационно-штатной структуры. По итогам работы будет принято решение о формировании гуманитарных частей и подразделений. Гуманитарные войска будут заниматься исключительно помощью жителям и не будут выполнять боевые задачи. Предполагается, что они будут мобильными и смогут действовать в разных регионах мира.

С началом военной операции на Украине на российские войска легла ответственность за жизни мирных людей на освобожденных территориях. Военные распределяли гуманитарную помощь, чинили объекты инфраструктуры, обеспечивали эвакуацию. Но для строевых частей такая деятельность не считается профильной и их ресурсы ограничены. Для более эффективной помощи людям создаются гуманитарные войска.

Создание подобного рода частей — это очень правильно. Во-первых, это внушает надежду и веру в то, что это скоро закончится и люди вернутся к нормальной жизни. Для того чтобы помочь им, и создаются такие части, — приводит газета мнение завкафедрой социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС Ирины Ветренко.

Военный эксперт Алексей Леонков, в свою очередь, допускает, что в таких частях можно будет проходить альтернативную службы.

Многие хотят помогать людям в зоне военной операции, но не хотят это делать с оружием в руках. А у кого-то есть ограничения по здоровью. Но вклад эти люди могут внести, — считает специалист.

Возможно, такие части получат охранение и будут действовать в зонах, где, например, прошла зачистка, считает Леонков.

Ранее газета Politico, ссылаясь на западных военных экспертов и аналитиков, отметила признаки большей тактической слаженности в рядах Вооруженных сил РФ после назначения генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в ходе спецоперации на Украине. По мнению неназванного высокопоставленного офицера разведки Великобритании, тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии».