«Известия»: в России предложили разрешить оплату услуг ЖКХ маткапиталом

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российскому правительству предложили рассмотреть возможность оплаты услуг ЖКХ материнским капиталом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. Документ направлен на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. В качестве причины подобной инициативы называются растущие цены на коммунальные услуги.

В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год, — говорится в послании Лантратовой.

Депутат в беседе с изданием подчеркнула, что задачей государства являлась поддержка матерей, а не рынка недвижимости. По ее словам, если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит им пустить освободившиеся средства на оплату кружков, одежду, игрушки и памперсы — то есть все то, на что периодически не хватает денег в семейном бюджете.

Также стало известно, что российские власти в настоящее время обсуждают введение единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с использованием показаний квартирных и общедомовых счетчиков. Соответствующее предложение Минстроя направлено в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания, которое прошло в середине декабря 2022 года. По словам экспертов, в настоящее время общедомовые показания в платежках часто не отображаются и граждане не понимают, за что именно платят.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 января 2023 года увеличиваются тарифы на жилищные услуги. В частности, речь идет о повышении стоимости капитального ремонта на 15% и платы за содержание жилплощади на 11%. Новый размер взноса установлен соответствующими постановлениями властей столицы.