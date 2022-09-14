«Известия»: Россия полностью компенсирует отказ ЕС от газа за три года

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия сможет за три-пять лет перенаправить европейские поставки газа в другие страны, рассказал «Известиям» секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрий Полохин. Он пояснил, что такие проекты, как «Сила Сибири», запускались за аналогичный срок. Эксперт добавил, что Москва в настоящее время ведет переговоры в том числе с Китаем, Индией и Пакистаном.

В целом для российской системы управления это реальное время реализации проекта с учетом экономической мобилизации субъектов, вовлеченных в данный процесс, — отметил Полохин.

Перенаправление энергоресурсов в азиатские страны позволит снизить зависимость от европейских клиентов «с непонятными действиями, отказами и претензиями по ценам», рассказал изданию первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Юрий Федоров.

Европейские санкции против России окажут негативное влияние на работу нефтяного хаба у берегов Дании, написало ранее агентство Bloomberg. С декабря текущего года вступят ограничения на поставки сырой нефти, а с января 2023 ограничения коснутся поставки нефтепродуктов. В настоящее время работу хаба усложняет запрет на предоставление судам лоцманов и страховых гарантий от европейских компаний.