«Известия»: Россия готова экспортировать больше трети своего урожая зерна

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Глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что Россия готова экспортировать больше трети от общего объема урожая в 2022 году, который оценивается в 145 миллионов тонн. По его словам, если в мире сложится позитивная конъюнктура, страна может экспортировать до 58 миллионов тонн зерновых. В Минсельхозе пояснили, что внутренние потребности страны были обеспечены высокой урожайностью, пишут «Известия».

Теоретически, РФ в этом году может вывести 58 млн тонн. Но это произойдет в том случае, если в мире сложится позитивная конъюнктура, — рассказал изданию Рылько.

Глава Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в свою очередь добавил, что ожидаемый урожай в России может покрыть часть мировой потребности в зерне.

Ранее стало известно, что правительство РФ рассматривает возможность введения экспортных пошлин на все виды удобрений. Отмечается, что такая мера может грозить химическим компаниям потерей до 12% экспортной выручки, а Министерство финансов в результате введения пошлин сможет заработать на отрасли более 100 млрд рублей в год.

Решение о введении вывозной пошлины будет оформлено как постановление правительства сроком действия на полгода. При этом расчеты ведутся исходя из курса 60 руб./$, что существенно ниже прогнозного уровня, заложенного в бюджет (69 руб./$).