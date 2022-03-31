«Известия»: получившим гражданство РФ беженцам с Украины выдадут маткапитал

Украинским беженцам, которые получат российское гражданство, выдадут материнский капитал на имеющихся детей, заявила «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она добавила, что ко второму чтению подготовлен законопроект о праве получать маткапитал для эмигрантов-отцов в случае смерти матери детей.

Беженцам с Украины, которые получат российское гражданство, выдадут маткапитал на имеющихся детей, — рассказала Буцкая.

Политик напомнила, что маткапитал выдаётся на второго и последующих детей, рождённых с 2007 года, а также на первенцев и последующих детей, рождённых с 2020 года.

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева ранее заявила, что закон о занятости населения в РФ предусматривает пособие по безработице, которое в ряде случаев может выплачиваться дольше обычного. Она пояснила, что речь идёт о лицах, которые достигли пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года. В этом случае, рассказывает эксперт, человек может получать пособие дольше. Максимальный предел пособия составляет 12 792 рубля в месяц — оно выплачивается в первые три месяца по общему правилу, в том числе для предпенсионеров.