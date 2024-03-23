«Известия»: подозреваемых в совершении теракта доставили на допрос в СК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

К зданию Следственного комитета в Москве приехал автозак, сообщают «Известия». Предполагается, что в нем могут быть причастные к теракту Красногорске. По данным издания один из подозреваемых, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, был доставлен в Москву еще утром.

Подозреваемый при задержании в Брянской области получил ранение в глаз, после чего был доставлен в стационар для проведения операции.

Ранее в полиции сообщили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранцами. Информация о том, что они получили гражданство России, не соответствует действительности. Сейчас миграционные подразделения МВД и ФСБ России уточняют основания и продолжительность их пребывания в России. Сотрудники правоохранительных органов также устанавливают адреса их фактического проживания и другие обстоятельства.