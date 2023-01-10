«Известия»: Госдума готовится принять новый «закон Димы Яковлева»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В текущем январе Госдума может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса РФ». Об этом сообщают «Известия». Таким образом предполагается ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России государств, входящих в специальный перечень правительства. В настоящее время там значатся 49 стран.

Наш комитет рассмотрит законопроект 18 января. Думаю, что мы его поддержим и он будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, которая также единогласно за него проголосует, — рассказала руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она отметила, что в сложившейся ситуации отдавать детей в недружественные страны «преступно». Останина выразила опасение, в частности, тем, что юные россияне выросшие в условиях «антироссийской пропаганды и русофобии», не захотят в результате получать российский паспорт.

По имеющимся данным, законопроект был внесен в Госдуму еще летом 2022 года четырьмя фракциями российского парламента: ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Как заявили в сопроводительной записке авторы проекта, передача сирот на воспитание в семьи недружественным иностранным государствам не отвечает национальным интересам страны.

В Госдуме сообщили, что на начало 2021 года в России в семьях иностранных усыновителей находилось 17 498 детей. С каждым годом этот показатель снижался. Например, если в 2010 иностранцы установили рекорд, равный 3 355 усыновленным сиротам, однако уже в 2020 году этот показатель снизился до 38, а к 2021 остановился на показателе 69 человек.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу совместно с Минкультуры, Минпросвещения и Росмолодежью подготовить данные о числе программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей. Согласно протоколу заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, также нужно рассмотреть возможность увеличения числа подобных передач в сетке вещания.

Кроме того, Голикова поручила Минпросвещения подготовить предложения по оказанию длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам. Ведомство должно доработать единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на употребление наркотических средств и психотропных веществ.