«Известия»: 37 антипрививочникам в РФ грозит уголовная ответственность

За три недели органы Росздравнадзора собрали материалы на 37 активных противников вакцинации от коронавируса и передали их в прокуратуру и СК. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, наибольшее число нарушителей было обнаружено в Республике Карелия — в правоохранительные органы оттуда направили 18 материалов. При этом в регионе не смогли пояснить причины такого рода рекорда: была ли то активность проверяющих или популярность антипрививочных настроений.

На втором месте оказалась Ростовская область — оттуда в правоохранительные органы поступили 8 материалов. Третье место у Волгоградской области — там обнаружены 5 активных противников вакцинации.

Два материала направлены правоохранителям Росздравнадзором по Смоленской области, по одному антиваксеру найдены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области. О проходившей операции «Известиям» рассказали в 83 отделениях Росздравнадзора по всей стране. Запрос проигнорировали Москва и Московская область.

При этом в центральном аппарате надзорного органа отметили, что точное число антипрививочников станет известно позже, после проведённого анализа информации, поступившей из региональных подразделений.

1 ноября Росздравнадзор направил в регионы поручение о поиске людей, активно участвующих в антипрививочных кампаниях, и сообщении о них в прокуратуру и в следственные органы. Наибольший интерес в этом плане вызывают работники медицинских структур, которые «активно распространяют заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Наказывать за активную пропаганду против вакцинации планируется по статьям УК РФ о публичном распространение под видом достоверных сообщений информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей тяжкие последствия.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о том, что 60 уголовных дел было возбуждено за фейки о борьбе с коронавирусом сотрудниками СК РФ, 34 расследования завершено.