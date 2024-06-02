Изрезали ножом и взорвали тело: детали убийства девушки из ЛНР военными

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Мать Валентины Давроновой, в убийстве которой подозревают военных ВС РФ, заявила, что соучастника преступления — военного по прозвищу Бугор, ставшего ключевым свидетелем, — повесили в камере после ареста. Что известно о расправе над жительницей Луганска?

Что рассказала мать убитой

Мать убитой 23-летней Давроновой рассказала Lenta.ru, что в преступлении «все по чуть-чуть участвовали: слышали, как над дочерью издевались, как ее убивали, но никто не помешал, потому что все боялись командира». Она рассказала, что Бугор «не выдержал мук совести» и спустя 40 дней показал то место, где были закопаны останки Валентины.

«Следующей ночью Бугра повесили в камере», — заявила Татьяна Давронова.

Мать девушки подтвердила, что Валентина служила в ВСУ. По ее словам, дочери пришлось вступить в украинскую армию и доказать, что она является «истинной украинкой».

«Валентина пошла в армию, будучи беременной, полгода провела на полигоне под Одессой, ее заставили набить татуировку в виде трезубца, а потом демобилизовали в декрет — вот и вся служба», — рассказала она.

Кого обвиняют в убийстве

Под подозрение в совершении жестокого убийства попали два российских военнослужащих Айдын Жамидулов и Алексей Дорожкин, их дело начал рассматривать Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. По версии следствия, в январе прошлого года командир взвода ВДВ вместе с сослуживцами зарезал любовницу и приказал подчиненным взорвать тело.

Старший лейтенант Жамидулов и его подчиненный рядовой Дорожкин обвиняются в незаконном лишении свободы, убийстве и надругательстве над телом (часть 1 статьи 126, пункт «а» части 2 статьи 244, пункты «в», «д» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ). Материалы дела поступили в Южный окружной военный суд 16 мая. 28 и 29 мая состоялись предварительные слушания.

Как сообщает «Коммерсант», убийство девушки произошло вечером 13 января 2023 года в кафе «Радуга» в Луганске. По версии следствия, фигуранты дела похитили местную жительницу Валентину Давронову. Затем они ее зарезали, а тело взорвали, чтобы скрыть следы преступления.

Еще одним фигурантом дела является командир боевой машины разведывательного взвода сержант Роман Плещеев. Обвинения в его адрес будут рассматриваться в рамках отдельного процесса.

Как и когда произошло убийство

По данным правоохранительных органов, 13 января 2023 года молодые люди отдыхали и выпивали спиртное в компании сослуживцев. Около девяти вечера к ним в «Радугу» пришла Давронова. Между старшим лейтенантом и девушкой разгорелся конфликт. Позже следователи установили, что она состояла с военнослужащим в интимных отношениях.

Жамидулов испугался, что любовница может рассказать об их связи его супруге. Он заявил сослуживцам, что отвезет девушку к ее новому молодому человеку. По словам следователей, старший лейтенант рассказал военнослужащим, что Давронова является шпионкой. Он отметил, что она якобы служила в ВСУ с 2018 по 2021 год и на ее теле есть татуировки с украинской символикой.

Следователи считают, что Жамидулов посадил Давронову в кузов КамАЗа и повез в воинскую часть. Он связал девушке руки, а рядовому Дорожкину, который поехал вместе с ними, приказал заклеить экс-возлюбленной глаза. Тот подчинился.

По версия обвинения, после приезда в часть военнослужащие завели девушку в солдатскую баню, где Жамидулов порядка двадцати раз ударил ее ножом. Затем в помещение зашел Плещеев. Командир взвода приказал ему добить жертву.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия, Плещеев не хотел убивать Давронову, но боялся Жамидулова. Он нанес девушке раны в плечо и ногу, которые не были смертельными.

Как считает следствие, после полуночи в баню зашел Дорожкин и по приказу старшего лейтенанта добил жертву. В момент убийства Плещеева не было в помещении. Позже Жамидулов приказал ему и Дорожкину избавиться от тела девушки. Они отвезли труп за пределы части и взорвали с помощью трех гранат Ф-1, говорится в материалах стороны обвинения.

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