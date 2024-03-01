ВС России обрезали путь снабжения ВСУ: новости СВО на вечер 1 марта

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Одной из причин успешной операции Вооруженных сил в России в Авдеевке стал спящий пулеметчик ВСУ, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, перед взятием города под свой контроль ВС РФ нейтрализовали заснувшего военного, что стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ.

Один из бойцов рассказал, что после того как уснувший украинский пулеметчик был ликвидирован, военнослужащие на протяжении всей ночи вели огонь по укрепрайону ВСУ «Чебурашка» и воинской части. Собеседник военкора выразил уверенность, что это в первую очередь помогло бойцам ВС РФ установить контроль над городом.

Главные новости о том, что произошло в зоне конфликта утром 1 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Дрон ВСУ пытался атаковать завод по производству взрывчатки

Средства ПВО нейтрализовали четыре беспилотника над территорией страны, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что один беспилотник был сбит над Белгородской областью, еще три перехвачены над Нижегородской областью.

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные при помощи беспилотников в ночь на 1 марта пытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ. По информации канала, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам ПВО. Минобороны РФ информацию об атаке предприятия не комментировало.

Позднее в этот же день расчеты ПВО ВС России сбили еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дроны ВСУ были уничтожены над селами Новая Деревня и Никольское.

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область беспилотником, в результате чего были обесточены три поселка, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Без электричества остались населенные пункты Свердликово, Дарьино и Николаево-Дарьино.

Фото: МО Украины

ВС России перерезали путь снабжения ВСУ в Часовом Яре

Вооруженные силы России установили огневой контроль над участком дороги в районе Часового Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ используют этот путь для снабжения своей группировки в данном районе. Перед этим российские войска ликвидировали колонну бронетехники и личного состава ВСУ в районе города. Украинские военные пытались замаскироваться, но у них не получилось.

Военкор Андрей Руденко опубликовал видеозапись, на которой изображена работа российских реактивных систем залпового огня «Град». На кадрах видно, как бойцы снаряжают РСЗО, после чего меняют позицию для нанесения удара по заданным целям. С военкором также пообщался один из бойцов расчета реактивной установки. Он признался, что на протяжении четырех лет продлевает годовой контракт с Минобороны России.

Около 20 бойцов ВСУ за неделю выбрали жизнь и сложили оружие

За последние семь дней в российский плен сдались 16 украинских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России. Также в военном ведомстве отметили, что в период с 24 февраля по 1 марта российские силы нанесли 23 групповых удара по объектам военно-промышленного комплекса противника.

Удары по позициям противника наносились с применением высокоточного оружия, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Российскими войсками были поражены объекты по производству разведывательно-ударных дронов, арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники.

Фото: МО Украины

На Украине мобилизовали мужчину с раздвоением личности

Пленный боец Вооруженных сил Украины Василий Кулачук рассказал, что его мобилизовали вопреки диагнозу «раздвоение личности» и ряду других проблем со здоровьем. Он также рассказал, что проверялся в районном центре, где ему диагностировали обезвоживание и воспаление позвоночника. По данным РИА Новости, 51-летнего мужчину мобилизовали 24 февраля 2023 года, он родом из Волынской области.

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен разрешил ВСУ использовать оружие, предоставленное Хельсинки, чтобы наносить удары по территории России. Он добавил, что Устав ООН позволяет Украине поражать российские цели.

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