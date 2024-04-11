Изможденная Заворотнюк, месть ВСУ, концерт Кунгурова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Актриса Наталья Бочкарева рассказала, что съемки в сериале «Моя прекрасная няня» тяжело давались Анастасии Заворотнюк, российские военные нанесли удар по Вооруженным силам Украины в память о погибшем офицере пресс-центра группировки войск «Запад» Евгении Половодове, президент Ирана Эбрахим Раиси выразил соболезнования в связи с гибелью детей лидера ХАМАС Исмаила Хании, шоумен и промоутер Сергей Дворцов рассказал о состоянии оперного певца Евгения Кунгурова перед его последним концертом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Стало известно об изматывающей работе Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк во время съемок в сериале «Моя прекрасная няня» была сильно измождена рабочим графиком, заявила ее коллега по цеху Наталья Бочкарева, известная по роли в сериале «Счастливы вместе». По ее словам, которые приводит издание Popcake, глядя на Заворотнюк, актриса и не думала, что через несколько лет ее ждет такой же трудный период.

«Она была моей коллегой в театре „Табакерка“. Настя тогда начала сниматься в „Моей прекрасной няне“. Я понимала, как это трудно. Она была настолько измождена рабочим графиком, глядя на нее и не думала, что через несколько лет мне придется пережить аналогичное», — сказала Бочкарева.

Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелой формой онкологического заболевания. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживают ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

Несколько месяцев назад дочь Заворотнюк Анна рассказала, что ее мама находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим.

«Не могу сказать, что все хорошо, но состояние стабильное», — написала девушка в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Анна также говорила, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери. Дочь актрисы отметила, что каждый день созванивается с 80-летней бабушкой Валентиной Борисовной, которую называет Валек.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские солдаты отомстили за гибель офицера в зоне СВО

Артиллеристы подразделения «Восток V» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра в память о погибшем офицере пресс-центра группировки войск «Запад» Евгении Половодове, который сопровождал съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной и погиб в ходе атаки ВСУ на журналистов. Российские военные заряжают в орудие снаряды с именем погибшего, сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

«Артиллеристы мстят за товарища, погибшего в ходе обстрела наших журналистов на Кременском направлении», — отметили в издании.

Ранее стало известно, что Половодов погиб во время атаки Вооруженных сил Украины на съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной. Он организовывал работу журналистов на передовой. Уточняется, что мужчина также сам снимал и делал репортажи с мест боевых действий. У погибшего остались жена, мать и ребенок.

Гостелерадиокомпания «Луганск» также опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу. Позже стало известно, что противник пытался добить раненых. Для повторной атаки украинские войска использовали беспилотник. Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать атаку на съемочную группу со стороны Вооруженных сил Украины.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что хорошо знал погибшего офицера. По его словам, вместе им довелось снять не один репортаж.

«Вместе мы сняли не один репортаж в Харьковской области, работая в самых горячих точках под Изюмом. Веселый и очень инициативный парень, что, по нашим временам, не часто встречается. Светлая память, Жень…», — написал военкор.

Фото: МО РФ

Лидер ХАМАС получил поддержку от президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси передал соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании по факту гибели его родственников — сыновей и внуков — при ударе израильских военных в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации. Хания отметил, что движение продолжит добиваться своих целей.

«С Исмаилом Ханией, главой политического бюро движения ХАМАС, связался его превосходительство президент Ирана Эбрахим Раиси, выразив соболезнования в связи с мученической кончиной его детей и внуков от вероломного сионистского [израильского] обстрела», — говорится в сообщении.

Также соболезнования выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что к трагедии привел «вероломный израильский авиаудар».

«Главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании позвонил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и выразил ему соболезнования в связи с гибелью троих детей и троих внуков Хании в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», — рассказали в движении.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в результате авиаудара ликвидировала троих сыновей Хании 10 апреля. После этого лидер ХАМАС сделал религиозное заявление.

«Я благодарю Аллаха за честь, которую Он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», — заявил он.

Также сообщается, что нападение произошло в лагере беженцев Шати, к северо-западу от города Газа. Как подчеркнул Хания, мужчины остались с палестинским народом до последнего и не покинули сектор Газа. Сам лидер ХАМАС в настоящий момент проживает в Дохе.

В результате действий Израиля в регионе погибли трое сыновей и несколько внуков Хании. В свою очередь он заявил, что произошедшее не повлияет на цели движения, в том числе на прекращение огня. Хания также отметил, что за годы противостояния с Израилем погибли около 60 его родственников.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Эбрахим Раиси

Появились подробности о последнем концерте Кунгурова

Шоумен и промоутер Сергей Дворцов рассказал NEWS.ru, что оперный певец Евгений Кунгуров «никак не мог собраться» на репетиции перед концертом, предшествовавшим смерти. По его словам, артист выглядел уставшим и будто переживал личные проблемы. На вопрос о самочувствии он ответил, что приболел.

«Вдруг заминки, одна за одной, на пустом месте. То ли устал, то ли переживал личные проблемы. Но он реально никак не мог собраться. После репетиции я специально зашел в его гримерную, спросил, все ли с ним в порядке. Он ответил, мол, просто не очень хорошо себя чувствует, приболел», — сказал Дворцов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что оперного певца нашли мертвым неподалеку от собственного дома на Зоологической улице в Москве. По данным канала, перед этим он рассказал жене, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Mash уточняет, что супруга артиста сейчас находится не в Москве, поэтому попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру в Пресненском районе. По информации Mash, 40-летний Кунгуров не состоял на учете, но наблюдался у психиатра в платной клинике.

Информацию о том, что артист обращался за психиатрической помощью, также распространило издание MK.RU. По его данным, накануне смерти Кунгуров просил врача о помощи, но от госпитализации отказался. По данным издания, Кунгуров переписывался с лечащим доктором и выражал опасения из-за своего состояния. Медик предложил незамедлительно лечь в стационар, но артист отклонил эту идею. MK.RU также пишет, что оперный певец не один год мучился тяжелым заболеванием и неоднократно проходил лечение в специализированной клинике.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Евгений Кунгуров

KP.RU в свою очередь со ссылкой на коллегу артиста пишет, что Кунгуров проходил специализированное лечение в прошлом году.

«Евгений действительно лежал в психиатрической больнице в прошлом году — проходил лечение. Но при этом он был в обойме – вполне востребован в своей нише и зарабатывал. То есть на работе у него не было проблем, только личные проблемы. Лечился он у официальных медиков. Но его подруга рассказала, что [он] обращался и к остеопату», — рассказал источник.

Заслуженный артист Сергей Пенкин также раскрыл неизвестные факты биографии оперного певца Евгения Кунгурова. В интервью KP.RU он рассказал, что незадолго до своей смерти Кунгуров закодировался и начал вести здоровый образ жизни.

«Последний раз я видел его совсем недавно, где-то месяц назад. Я приходил на программу „Романтика романса“, которую вел Женя. Он был в приподнятом настроении. Я бы в жизни не подумал, что с ним что-то происходило. Я знаю, что у него имелись проблемы с алкоголем, но он закодировался и не пил, занимался спортом и хорошо выглядел», — сказал Пенкин.

Он добавил, что не сразу поверил в сообщения о смерти артиста, решив, что это какой-то фейк. По его словам, Кунгуров навсегда останется в его глазах «респектабельным, нормальным парнем, востребованным артистом и прекрасным педагогом».

«Очень жаль, что о некоторых людях пишут и вспоминают уже после смерти», — подытожил он.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист РФ, Чеченской республики и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына.

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