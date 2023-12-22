Избитому в Южной Корее россиянину выставили счет почти на 4 млн рублей

Фото: Berti HANNA/Global Look Press

Иркутянина лечили в Южной Корее после серьезного избиения, теперь он должен клинике почти 4 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мама россиянина — пенсионерка и обратилась за помощью к властям и в Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 33-летний Павел Гачилин с 2017 года жил в Чхонджоу, куда переехал из-за работы. Он регулярно созванивался с родными, однако после 15 ноября резко пропал. Оказалось, что мужчину жестоко избили толпой при ограблении, он попал в больницу, где у него случился инсульт.

После операции родным Павла выставили счет — 3,9 млн рублей за лечение и доставку Павла в Россию. Кроме того, матери Павла нужно будет выкупить девять авиабилетов, чтобы перевезти сына домой.

Ранее стало известно, что петербуржец получил серьезные травмы во время отдыха на Бали. В россиянина на байке въехал американец. В результате мужчина получил травму головы, несколько выбитых зубов и сломанную челюсть.

Врачи в Индонезии выставили внушительный ценник за лечение, а гражданин США компенсировать ущерб здоровью отказался. В итоге россиянин без международной страховки вернулся в Петербург для восстановительных процедур в рамках ОМС. По его словам, виновник ДТП находился в неадекватном состоянии и после аварии уехал. При этом после операции пострадавший все равно планирует вернуться в Индонезию.