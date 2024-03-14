Избирателям дали советы по защите от мошенников при использовании ДЭГ Член ОП Большакова: дистанционно голосовать нужно через отечественный браузер

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Чтобы безопасно проголосовать на выборах президента РФ через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), необходимо использовать отечественный браузер, заявила председатель комиссии Общественной палаты Московской области по открытости власти, информационной политике и коммуникациям Мария Большакова. Как сообщает «Радио 1», общественник подчеркнула, что ДЭГ предоставляет избирателям максимально удобный способ голосования, все данные надежно защищены от мошенников.

Первое, что может сделать сам участник ДЭГ, — это использовать для голосования отечественный браузер. Потому что степень его защищенности выше, чем у любого другого, — отметила Большакова.

Она добавила, что для участия в голосовании избирателю необходимо будет войти в свою учетную запись на портале госуслуг, где используется двухфазная идентификация с подтверждением кода, присланного по СМС. Специалист посоветовала заранее зарядить телефон, перейти с «Госуслуг» на специальный сайт vybory.gov.ru и действовать по инструкции. Кроме того, после голосования рекомендуется скопировать и сохранить результат.



Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Голосование в режиме онлайн будет открыто с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Ранее член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил, что ДЭГ впервые применят на выборах президента России в 2024 году, система будет доступна почти для 5 млн жителей в 28 субъектах РФ. При этом в некоторых из них число зарегистрированных на ДЭГ избирателей превысило 10%.