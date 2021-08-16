Избежавшим тюрьмы коррупционерам могут запретить работать на госслужбе

Предоставить предложения о запрете занимать государственные должности коррупционерам, избежавшим уголовной ответственности и получившим судебный штраф, поручил Генеральной прокуратуре совместно с рядом ведомств президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, в Национальном плане противодействия коррупции на 2021--2024 годы
Соответствующие предложения должны поступить от обозначенных ведомств до 30 января 2023 года.
Также президент Путин в своём указе поручил установить ограничение для чиновников, госслужащих и руководителей государственных предприятий, имеющих непогашенную судимость и подвергавшихся преследованиям за преступления коррупционного характера. Что это могут быть за ограничения, уточняется.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы.