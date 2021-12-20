«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за морозов. Специальное предупреждение в столице действует до двух часов ночи 23 декабря. Днём в городе ожидается до минус 20 градусов. В Подмосковье предупреждение действует до 23 часов 22 декабря. Там температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, сообщает Гидрометцентр.

Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что в Москву пришла вторая волна декабрьских морозов из-за того, что обширный циклон открыл дорогу воздуху из северных широт. Синоптики прогнозируют с 21 по 24 декабря температуру воздуха ниже климатических норм на 8–15 градусов. Пик морозов придётся на среду, 23 декабря местами пройдёт небольшой снег, ночью в Москве ожидается до минус 22–24 градусов, по области — до минус 27 градусов, днём в столице — до минус 18–20 градусов, по области — до минус 18–23 градусов.

Синоптики прогнозирует потепление в столице лишь в конце этой недели. По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, северный ветер сменится на юго-западный и южный, после чего в регион придёт тёплый фронт. Так, уже днём в субботу, 25 декабря, ожидается потепление до минус трёх — минус восьми градусов.