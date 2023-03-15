Из столичного монастыря украли два баула с атрибутами и три светильника Из Спасо-Андроникова монастыря украли два баула с церковными атрибутами и три светильника

Фото: andronikov-monastery.moscow

Спасо-Андроников монастырь

Два баула с церковными атрибутами и три потолочных светильника украли из Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Воры забрались в монастырь ночью, собрали все, что могли унести, в том числе лампы, которые пожертвовал столичный бизнесмен.

Священнослужители оценили ущерб в 15 тысяч рублей. Они подозревают, что преступники прячутся на соседней стройке.

Ранее прихожанин храма Преподобного Сергия Радонежского в Петербурге украл золотой крест и Евангелие. Мужчина несколько раз перекрестился, а затем положил себе в сумку предметы и сбежал. В том же городе из храма Святой преподобной мученицы Евгении мужчина украл шкатулку с мощами святых.

До этого из Покровского храма в деревне Мишуково мужчина украл цепочку с крестиком, но сначала поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия, а после содеянного перекрестился.

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