«Из рук в руки»: военэксперт назвал пропагандой контроль ВСУ над Работино Военный эксперт Матвийчук: Работино переходит из рук в руки в ходе СВО

Если Вооруженные силы Украины вошли в Работино, это не означает, что населенный пункт находится под контролем украинских войск, заявил NEWS.ru венный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал сообщение Министерства обороны Украины о взятии данной территории в Запорожской области под контроль. Матвийчук назвал эту новость «ничего не значащей пропагандой». Он подчеркнул, что Работино в ходе специальной военной операции на Украине несколько раз переходило из рук в руки.

Давайте подождем. Я думаю, что, если они вошли в Работино, это не означает, что они полностью начали контролировать населенный пункт, потому что ситуация меняется каждый час. С точки зрения потери это не критично для ВС РФ. Такая ситуация может меняться каждый день расположением войск. Для ВСУ это ничего не значащая пропаганда. Это деревня, которая переходит из рук в руки по несколько раз, — объяснил Матвийчук.

Ранее издание РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны страны Анну Маляр сообщило, что подразделения ВСУ установили контроль над населенным пунктом Работино в Запорожской области. По словам заместителя главы ведомства, юг для ВСУ в настоящий момент является одним из основных направлений. Там ВС РФ наиболее концентрируют оборону, уточнила она.